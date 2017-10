Oktoberfest meldete mehr Besucher und “Maßkrugschlägereien”

Die Gäste kamen auch in diesem Jahr aus aller Herren Ländern zur “Wiesn”, die am Dienstag zu Ende ging. In den Top Ten waren dabei Besucher aus den USA, Großbritannien, Österreich, Frankreich, Schweiz, Australien, Niederlande, Italien, Spanien und Dänemark. Außerdem kamen Gäste aus weiteren 65 Nationen. Die “Wiesn”-Besucher tranken 7,5 Millionen Maß Bier, außerdem verspeisten sie 127 Ochsen und 59 Kälber.

Auch die Polizei zog eine insgesamt positive Bilanz. Das neue Sicherheitskonzept sei aufgegangen, teilten die Ordnungshüter mit. Einen Rückgang gab es demnach bei Taschendiebstählen und Körperverletzungen – mit Ausnahme der “Maßkrugschlägereien”. Hier stieg die Zahl von 43 in 2016 auf 49 Fälle in diesem Jahr. Einen deutlichen Anstieg gab es bei den gemeldeten Sexualdelikten – und zwar von 34 auf 67.

(APA/ag.)