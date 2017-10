Oktoberfest in München: Junges Paar bei Wiesn-Sex auf der Toilette brutal gestoppt

Das Vergnügen endete abrupt und brutal: Laut der Polizei in München wurde die junge Frau von einem 23-jährigen Angestellter mit Gewalt aus dem Toilettenbereich gedrückt, wie Rosenheim24.de berichtet. Doch damit nicht genug. Die 25-jährige Frau wurde von einem weiteren Angestellten an den Haaren gepackt und rückwärts aus der Toilette gezogen. Am Boden liegend, griff der Mann ihr noch fest ins Gesicht und an den Hals. Der Freund der jungen Frau wurde vom 23-Jährigen noch mit einem Maßkrug am Kopf verletzt und musste behandelt werden.

