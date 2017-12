Oktober 2017: Die meistgelesenen Artikel auf VOL.AT

Auf großes Interesse stieß die Nationalratswahl 2017 im Oktober, ein Fiasko setzte es für die Grünen. "Ich war kurz davor, alles hinzuschmeißen", so Johannes Rauch nach der Wahl. In Dornbirn am Karren wollen Bergsportler einen Bären gesichtet haben, in Andelsbuch wurde ein betrunkener Landbusfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 18-Jähriger kam bei einem tragischen Arbeitsunfall in St. Gallenkirch ums Leben. In Las Vegas tötete ein Schütze bei einem Konzert 58 Menschen und verletzte über 500, einige davon schwer.

10. Schweiz: 17-Jähriger verletzte acht Menschen mit Axt Ein 17-jähriger Lette griff in der Schweiz mehrere Menschen mit einer Axt an und verletzte diese. Die Polizei musste ihn mit Schüssen stoppen. Neun Personen wurden verletzt. Mehr lesen…

Auch Paar mit Kinderwagen wurde angegriffen. (Bilder: AP)

9. Andelsbuch: Stark alkoholisierter Landbusfahrer aus Verkehr gezogen Unfreiwilliger Zwischenstopp für die Fahrgäste eines Vorarlberger Landbusses: Der Fahrer musste nach einer Alkoholkontrolle seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Einem Pkw-Lenker fiel zuvor auf, dass der Bus Schlangenlinien fuhr. Mehr lesen…

Strafverfahren für betroffenen Busfahrer. (Symbolbild VOL.AT)

8. Umstrittener Grundstücksdeal in Hard Ein beabsichtigter Grundstücksverkauf in Hard schlug Wellen in der Landespolitik: Ein damals 96-jähriger Mann wollte 2015 seinen Sechstel-Anteil an einem 1.600 Quadratmeter großen Grundstück an einen Landwirt verkaufen – für 50.000 Euro. Mehr lesen…

7. Mögliche Bärensichtung am Karren Bergsportler wollten im Oktober einen Bären am Karren gesehen haben. Vonseiten des Landes hielt man die Sichtung allerdings für wenig wahrscheinlich. Mehr lesen…

Posting in den sozialen Netzwerken sorgte für Aufsehen. (Bild: FB)

6. Nationalratswahl 2017: So hat Österreich gewählt Die Übersichtskarte der Bundesländer zur Nationalratswahl 2017. Mehr lesen…

5. Vorarlberger Grüne: Johannes Rauch war kurz davor, alles hinzuschmeißen Nach dem verpassten Einzug der Grünen in den Nationalrat hatte deren Landesvorsitzender Johannes Rauch kurz überlegt, “alles hinzuschmeißen”. Warum er es nicht tat, erläuterte er bei einer Pressekonferenz. Mehr lesen…

4. Schießerei in Las Vegas: 58 Tote, über 500 Verletzte Ein 64-jähriger Todesschütze brachte bei einem Musikfestival in Las Vegas 58 Menschen um und verletzte mehr als 500. Nie zuvor in der Kriminalgeschichte der USA kamen bei einem derartigen Verbrechen mehr Menschen ums Leben. Mehr lesen…

Schütze feuerte vom 32. Stockwerk eines Hotels aus auf Menschen. (Foto: AP)

3. St. Gallenkirch: 18-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall Ein 18-Jähriger wurde in St. Gallenkirch bei einem Arbeitsunfall von einem vier Tonnen schweren Brückenwiderlager aus Beton mitgerissen und verschüttet, er erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Mehr lesen…

2. Nationalratswahl 2017 in Vorarlberg: So hat Ihre Gemeinde gewählt Wie haben die Vorarlberger Gemeinden im Oktober gewählt? VOL.AT hat alle Zahlen und Daten im Überblick. Mehr lesen…

nrwahl