Oktober 2016 – ein Jahresrückblick: Die meistgeklickten Artikel auf VOL.AT

10. Vorarlberg: Polizeieinsatz in Wolfurt – kurioser Angriff auf Lkw-Lenker am Zollplatz

BilderBox; APA © BilderBox; APA

Dramatische Szenen spielten sich am Mitte Oktober auf dem Zollplatz in Wolfurt ab. Ein Lkw-Fahrer wurde attackiert, die Szenen erinnerten an einen Mafiafilm. Mit der Mafia hatte der Vorfall jedoch nichts zu tun. Zum Artikel.

9. 14-jährige Schweizerin starb im Silbertal – Die Eltern trauern

Scopoli/Screenshot Blick.ch © Scopoli/Screenshot Blick.ch

Anfang Oktober verstarb eine 14-jährige Schweizerin auf tragische Weise bei einer Wanderung im Silbertal. Die trauernden Eltern haben es sich zum Ziel gesetzt, derartige Unfälle in Zukunft zu verhindern. Zum Artikel.

8. Erster Horror-Clown in Vorarlberg gesichtet

AP/Themenbild © AP/Themenbild

Je näher Halloween rückte, desto größer wurde die Aufregung um die Horror-Clowns. Auch vor dem Ländle machte der fragwürdige Trend nicht halt. Schließlich sorgte ein Kostümierter am Bahnhof Bludenz für Unruhe. Passanten filmten den Horror-Clown. Zum Artikel.

7. Vonn veröffentlicht Buch “Strong is the new beautiful”

Ein von Lindsey Vonn (@lindseyvonn) gepostetes Foto am 2. Okt 2016 um 8:36 Uhr



Lindsey Vonn ging dieses Jahr unter die Autoren gegangen. Im Oktober erschien ihr Buch “Strong is the new beautiful” (Stark sein ist die neue Schönheit, Anm.) Darin gibt die US-Amerikanerin Lektionen in Sachen Stärke, Ernährung, Fitness und Einstellung. Zum Artikel.

6. Die traurige Geschichte hinter diesem Foto

Facebook/Elizabeth Snyder © Facebook/Elizabeth Snyder

“Vor zehn Tagen wurde mein Herz aus meiner Brust gerissen”, schrieb Elizabeth in den Sozialen Netzwerken. Was die Mama durchmachen musste und welche Unterstützung sie dabei bekam, kann man hier nachlesen: Zum Artikel.

5. Social Web live: Das geht im Netz ab

What the Progression of Freeride MTB Looks Like: Rampage 2016 Recap ►Watch the Rampage 2016 Replay on Red Bull TV: http://win.gs/WatchRampage Another epic year of Red Bull Rampage is on the books. People questioned if progression was possible while returning to dirt jumps and removing wooden features.

Humorvoll, traurig, aktuell, tragisch, witzig! Auch im Oktober waren VOL.AT-Nutzer mittendrin mit unserem Social Web-Liveticker. Neben der wohl krassesten Mountainbike-Strecke Welt gab es einen Eindruck von Captain Piccards gehacktem Twitter-Account, ein süßes Foto von Olivia Wilde und noch mehr zu sehen. Zum Artikel.

4. Billig mit der Bahn von Vorarlberg nach Wien reisen: So tricksen Sie die ÖBB aus

ÖBB © ÖBB

Um 14 Euro von Bregenz nach Wien: VOL.AT entdeckte einen Spartrick für eine supergünstige Bahnreise in die Hauptstadt! So billig fährt man mit den ÖBB wohl nie mehr von Bregenz nach Wien. Zum Artikel.

3. Vorarlberg: Schwerer Unfall auf der L200 fordert Todesopfer

Vorarlberg: Schwerer Unfall auf der L200 fordert Todesopfer Das Wrack wurde erst am Donnerstagvormittag entdeckt, für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb vermutlich gleich nach dem Absturz, sagte ein Polizist gegenüber der APA. Der Lenker war vor dem Unfall mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten, streifte dort eine Mauer, wurde zurückgeschleudert und stürzte neben der rechten Fahrbahn in den Bersbucher Wald ab.

Ende Oktober verlor ein 31 Jahre alter Mann aus Mellau in Andelsbuch in Fahrtrichtung Bersbuch aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto. Er stürzte rund 80 Meter in steiles Gelände ab. Zum Artikel.

2. Vorarlberg: Tödlicher Unfall auf der Bregenzerwaldstraße in Egg

VOL.AT/Madlener © VOL.AT/Madlener

Anfang Oktober kam es zu einem schweren Unfall auf der L200 Bregenzerwaldstraße in Egg. Bei einem Pkw-Überschlag wurden der 18-jährige Lenker verletzt, sein 17-jähriger Beifahrer starb an der Unfallstelle. Zum Artikel.

1. Eine Tote nach schwerem Unfall auf der A14

VOL.AT/Madlener © VOL.AT/Madlener

Auf der Rheintalautobahn (A14) ereignete sich Ende Oktober zwischen der Ab- und Auffahrt Feldkirch Nord in Fahrtrichtung Tirol ein schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Dabei wurde eine 25-jährige Frau getötet, zwei weitere Personen wurden verletzt. Zum Artikel.

