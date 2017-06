OJA-Vorarlberg feiert Tag der Offenen Tür

Bereits zum siebten Mal findet der bundesweite Tag der Offenen Jugendarbeit statt. Am 30. Juni feiern Jugendzentren in ganz Österreich und machen die Vielfalt, die Originalität, die Bandbreite an Themen sowie die Professionalität und das Potential der Offenen Jugendarbeit sichtbar.

2011 hat das bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit – bOJA erstmals den Tag der Offenen Jugendarbeit ausgerufen. Seither ist der jeweils letzte Freitag im Juni ein Fixpunkt für die bundesweite Offene Jugendarbeit geworden. Österreichweit umfasst die Offene Jugendarbeit 630 Mitgliedseinrichtungen. 42 davon sind als Teil des Vorarlberger Dachverbandes koje – Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit und Entwicklung aktiv.

OJA sprengt den Rahmen

Das Motto des 7. Tages der Offenen Jugendarbeit lautet „OJA sprengt den Rahmen“. Die Offene Jugendarbeit in Vorarlberg sprengt den Rahmen, weil sie Freiraum, Rückzugsort und Sprachrohr für Jugendliche ist, flexibel und vernetzt arbeitet und Erwartungen übertrifft. Geprägt von Vielfalt, Toleranz und einer niederschwelligen Herangehensweise wird in den Einrichtungen der OJA eine Willkommenskultur gepflegt, die zum sozialen Frieden und zur Lebensqualität aller beiträgt. Für Jugendarbeiter ist der Tag der OJA außerdem besonders, da sie die Möglichkeit haben ihre facettenreichen Tätigkeiten sichtbar zu machen.

