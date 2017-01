OGV Lustenau startet mit neuem Arbeitskalender

Gestartet wird schon am 23. Jänner um 19 Uhr mit einer Mostverköstigung im Vereinsheim des OGVs in der MS Hasenfeld. Jeder kann seinen eigenen Most (ca. 1 Liter) mitbringen. Im Februar findet der praktische Baumschnittkurs beim Elmar Scheffknecht im oberen Forst statt, sowie das Aussähen von Jungpflanzen im Vereinsheim. Im März sind ein Kompostierkurs und der Rosen- und Sträucherschnitt bei Familie Maier geplant. Etwas Besonders wird vom OGV am 25. März geboten, Elmar Scheffknecht läd zum Bierbraukurs ein. Im April sind einige interessanten Veranstaltungen geplant. Hans Vogel wird über die „Homöopathie bei Pflanzen“ referieren, ein tolles Programm wird auch den Kindern unter dem Titel „Abenteuer Natur“ geboten, dann findet eine spannende und informative Kräuterwanderung im Rheinholz, die von Annelies Hollenstein geleitet wird, statt und zu guter Letzt zeigt Amort Franz welche Methoden zur Saatgutgewinnung und -vermehrung geeignet sind. Im Mai können die Kinder wieder Sonnenblumen säen, die beim OGV Grillfest im September prämiert werden. Im Juni können die Kinder bei „Abenteuer Natur“ vieles über die Blumenkönigin lernen und im Juli ist ein gemeinsamer Ausflug geplant. Das Mostfest bei der Mosterei Krammel findet am 15. August statt. Das legendäre Kürbisfest, welches am 23. September geplant ist, darf natürlich nicht fehlen. Passend zur kalten Jahreszeit werden im Oktober Anwendung von Wickel, Auflagen und anderen traditionellen Hausmitteln erklärt und im November geht es mit Räuchern und den Raunächten der Adventszeit entgegen. Die Generalversammlung des OGVs findet dann am 20. November im Vereinsheim statt. Zum Jahresabschluss ist ein Ausflug zum Weihnachtsmarkt in Augsburg geplant. Der OGV hat sich bemüht ein saisonales Programm zu organisieren und freut sich über viele interessierte Teilnehmer.

Übersicht des Arbeitskalenders 2017

Genauere Informationen entnehmen Sie von der OGV-Homepage:

www.ogv.at/verein/lustenau

23.1.2017 Montag um 19 00h – Mostverköstigung

4.2.2017 Samstag um 13 00h – praktischer Baumschnittkurs

21.2.2017 Dienstag um 19 00h – Aussaat von Jungpflanzen

13.3.2017 Montag um 19 30h – Kompostierkurs

18.3.2017 Samstag um 9 00h – Rosen- und Sträucherschnitt

25.3.2017 Samstag um 9 00h – Bierbraukurs bei Elmar

5.4.2017 Mittwoch um 19 30h – Homöopathie für Pflanzen

21.4.2017 Samstag um 14 30h – Abenteuer Natur für Kinder

22.4.2017 Samstag um 14 00h – Kräuterwanderung ins Rheinholz

26.4.2017 Mittwoch um 20 00h – Saatgutvermehrung

6.5.2017 Samstag um 8 00h – Sonnenblumen säen für Kinder

9.6.2017 Freitag um 14 30h – Abenteuer Natur für Kinder

1.7.2017 Samstag um ca. 12 00h – Halbtagsausflug

15.8.2017 Dienstag ab 9 00h – Mostfest bei Mosterei Krammel

15.9.2017 Freitag um 16 00h – Grillfest

23.9.2017 Samstag um 15 00h – Kürbisfest

11.10.2017 Mittwoch um 19 30h – Wickel, Auflagen und traditionelle Heilmittel

8.11.2017 Mittwoch um 19 30h – Räuchern und Raunächte

20.11.2017 Montag um 20 00h – Generalversammlung

8.12.2017 Freitag – Weihnachtsmarkt in Augsburg