OGV Altach lädt zum Brenner-Treff

Mit dem Brennertreff am kommenden Samstag starten die Obst- und Gartenbaufreunde aus Altach in das neue Vereinsjahr.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Brenner-Treff am 20. Jänner ab 14 Uhr im Vereinsschopf im Bofel steht dabei ein Vortrag von Roland Einspieler. In seinem Fachvortrag „Mit sauberer Maische – zur perfekten Vergärung“ möchte der 54-jährige Familienvater und Brenner aus Leidenschaft seinen Erfahrungsschatz weitergeben. Einspieler und seine Edelbrände sind in Brennerkreisen längst bekannt und damit gehört er mittlerweile zu den Top-Brennern der Region. Der Experte gibt dabei auch Informationen zu seinen prämierten Erzeugnissen, wie dem Mirabellenbrand, dem Vollmond Uhudler-Traubenbrand und ganz besonders, seinem sensationellen Apfel-Enzianbrand. In weiterer Folge besteht dann auch die Möglichkeit der Verprobung eigener, mitgebrachter Brände (auch Problembrände) mit anschließender Diskussion/Beurteilung durch den Sommelier. „Fürs leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt“, verspricht Schöpfle-Wirt Gery Sidar „wer’s nicht glaubt kommt vorbei“.