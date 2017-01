Ogier gewann 85. Auflage der Monte-Carlo-Rallye

Fast hätte die britische Equipe einen Doppelsieg gefeiert. Der Este Ott Tänak, der als Zweiter in die vierte Etappe gestartet war, wurde von Latvala aber noch auf Rang drei verdrängt. Der Finne bescherte Toyota beim Rallye-WM-Comeback nach 17 Jahren gleich einen Stockerlplatz.

Ogier profitierte nicht zuletzt von einem technischen Gebrechen des belgischen Halbzeitführenden Thierry Neuville, der am Samstag wegen einer kaputten Hinterradaufhängung weit zurückgefallen war. Der Hyundai-Fahrer kam am Sonntag mit einer guten halben Stunde Rückstand schließlich als 15. ins Ziel. Die zweite Saisonrallye steigt von 9. bis 12. Februar in Schweden.

(APA/ag.)