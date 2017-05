Ogier feierte in Portugal seinen 40. Rallye-WM-Sieg

Ogier fliegt dem Sieg entgegen - © APA (AFP)

Der Franzose Sebastien Ogier hat am Sonntag seinen 40. Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft gefeiert. Der vierfache Champion gewann die Portugal-Rallye mit 15,6 Sekunden Vorsprung auf den Belgier Thierry Neuville (Hyundai) und baute damit auch die Führung in der Gesamtwertung aus. Nach sechs von 13 Rennen hält Ogier bei 128 Punkten und 22 Zählern Vorsprung auf Neuville.