OGH hob Urteil gegen Tennis-Manager Leitgeb auf

In der Causa geht es um die “Villa Esmara”, ein Trainingszentrum der Immofinanz für Spitzensportler in der Nähe von Monaco, für das Leitgeb die Idee hatte. Er mietete das Zentrum von der Immofinanz, blieb aber die Miete schuldig. Letztendlich wurde die Villa an einen schwedischen Investor verkauft, Leitgeb lukrierte dafür eine Provision.

Wie Kralik gegenüber der APA berichtete, wurde das Urteil vom OGH nun zur Gänze aufgehoben. In ihrer Begründung führen seinen Angaben zu Folge die Höchstrichter aus, dass sich “entscheidungswesentliche Feststellungen” nicht mit den übrigen Entscheidungsgründen in Einklang bringen ließen und das Erstgericht wesentliche, Leitgeb entlastende Aussagen nicht berücksichtigt und außer Acht gelassen habe.

(APA)