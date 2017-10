OGH bestätigt Freispruch für Ex-ÖBB-Güterchef Poschalko

Gustav Poschalko wurde Untreue vorgeworfen - © APA

Der Freispruch für Gustav Poschalko in der Causa Mav Cargo ist nun auch vom Obersten Gerichtshof (OGH) bestätigt worden und damit rechtskräftig. Das haben Poschalkos Anwälte am Montag mitgeteilt. Der Ex-Vorstand der ÖBB-Tochter Rail Cargo Austria (RCA), Gustav Poschalko, war bereits am 1. Juli 2016 vom Landesgericht St. Pölten vom Vorwurf der Untreue freigesprochen worden.