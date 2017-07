Ofners Wimbledon-Siegeslauf in Runde drei gestoppt

Der Steirer bot dennoch eine überzeugende Leistung - © APA (AFP)

Der sensationelle Siegeslauf von Sebastian Ofner beim Tennis-Grand-Slam von Wimbledon ist am Samstag in der dritten Runde zu Ende gegangen. Nach überstandener Qualifikation bzw. fünf Erfolgen in Serie unterlag der 21-jährige Steirer dem als Nummer zehn gesetzten Alexander Zverev 4:6,4:6,2;6. Für den Deutschen bedeutet das sein erstes Major-Achtelfinale, in dem er gegen Milos Raonic (CAN-6) spielt.