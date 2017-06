Offenbar Putschversuch in Venezuela

Das ölreiche Land leidet unter einer Wirtschaftskrise - © APA (AFP)

Der Versuch eines Granatenangriffs hat in Venezuela Sorgen vor einem möglichen Putsch gegen Präsident Nicolas Maduro geschürt. Maduro sagte am Dienstagabend im Staatsfernsehen, ein Helikopter habe versucht, über dem Obersten Gerichtshof zwei Granaten abzuwerfen. In der Nähe ist auch der Präsidentenpalast. Maduro sprach von einem “terroristischen Putschversuch”.