Offenbar noch Gesprächsbedarf bei Neutralitätsgebot

Ist das Kopftuch ein religiöses Symbol?

Die Regierung ist sich offenbar nicht hundertprozentig einig, welche Reichweite das geplante “Neutralitätsgebot” im Öffentlichen Dienst haben wird. Während für die ÖVP klar ist, dass das Kreuz in Schulen und Gerichtssälen bleiben kann, will SP-Staatssekretärin Muna Duzdar noch “mit allen Religionsgemeinschaften” diskutieren, was das Gebot “im einzelnen dann genau heißt”, wie sie am Mittwoch sagte.