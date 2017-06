Offenbar absolute Mehrheit für Premier Rama in Albanien

Edi Rama kann künftig wohl alleine regieren - © APA (dpa)

Die regierenden Sozialisten (PS) unter Ministerpräsident Edi Rama haben nach ersten Auszählungen die Parlamentswahl am Sonntag in Albanien klar gewonnen. Sie können im neuen Parlament mit 140 Sitzen mit bis zu 79 Abgeordneten rechnen, berichtete die staatliche Wahlkommission am Montag in Tirana. Die oppositionellen Demokraten (PD) erreichten abgeschlagen etwa 38 Mandate.