Offenbar 30 Extremisten auf dem Sinai getötet

Bei dem Einsatz wurden den Angaben zufolge fünf Verdächtige festgenommen. Die Sicherheitskräfte verkündeten für das Gebiet an der Grenze zum Gazastreifen auch eine “verstärkte Belagerung”. Betroffen waren die Stadt Al-Arish sowie die Kommunen Scheich Suweid und Rafah.

Auf dem Sinai kämpft ein ägyptischer Zweig der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) seit Jahren gegen die ägyptischen Sicherheitskräfte. Dabei wurden bereits mehrere hundert Mitglieder der Sicherheitskräfte getötet. Der IS bekannte sich auch dazu, einen russischen Airbus 321 gesprengt zu haben, bei dessen Absturz nach dem Start in Sharm el Sheikh auf dem Sinai am 31. Oktober 2015 alle 224 Insassen ums Leben gekommen waren.

Ein ägyptisches Gericht hat unterdessen am Samstag die Todesurteile gegen 28 mutmaßliche Islamisten wegen des Mordes an Generalstaatsanwalt Hisham Barakat bestätigt. Barakat war Ende Juni 2015 in Kairo bei einem Bombenanschlag auf seinen Autokonvoi ums Leben gekommen. Der frühere Generalstaatsanwalt ist das prominenteste Opfer in einer Reihe von Anschlägen in dem Land seit 2013. Das ägyptische Gericht verurteilte zudem 38 Mitangeklagte zu Strafen zwischen zehn Jahren und lebenslanger Haft. 16 Angeklagte wurden in Abwesenheit verurteilt. Gegen die Urteile kann noch Berufung eingelegt werden.

(APA/ag./dpa)