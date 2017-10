Özil laut Medien vor Wechsel zu Manchester United

Mourinho äußerte sich am Freitag nicht dazu. “Ich möchte nicht über Zugänge sprechen, ich möchte nicht über den Markt sprechen, und ich möchte nicht über Jänner sprechen”, sagte der Coach in der Pressekonferenz vor dem Spiel der Red Devils am Samstag bei Huddersfield Town. Özils Vertrag bei Arsenal endet im Sommer 2018. Sein Trainer Arsene Wenger hatte einen vorzeitigen Verkauf des 29-Jährigen im kommenden Jänner als “möglich” bezeichnet, falls keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt wird.

Wenger betonte aber auch, er hoffe weiter, dass Özil in London verlängert. “Die Tatsache, dass wir im letzten Jahr keine Einigung erzielt haben, bedeutet nicht notwendigerweise, dass der Spieler uns verlässt”, sagte er. Özils Berater Erkut Sogut hatte zuletzt von “positiven Gesprächen” berichtet.

(APA/dpa)