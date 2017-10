ÖVV-Teams kennen Gegner in Qualifikation für EM 2019

Österreichs Volleyball-Auswahlen haben sich mit der Qualifikation für die EuroVolley 2019 ein hohes Ziel gesteckt. In der am Donnerstag ausgelosten Qualifikation bekommen es sowohl das Damen- als auch das Herren-Team mit Kroatien und Albanien zu tun. Den ÖVV-Herren wurde außerdem Portugal zugelost, den Damen die Schweiz. Der Startschuss in die Quali erfolgt im kommenden August.

Die nächste EM-Endrunde wird erstmals mit 24 Teams ausgetragen. Neben den vier Ausrichtern sind die Top-Acht der EuroVolley 2017 fix dabei. Bei den Damen kämpfen 24, bei den Herren 26 Nationen um die restlichen jeweils zwölf Startplätze. Es gibt nur noch eine Gruppenphase mit Hin- und Rückspielen. Der Sieger steht ebenso fix bei der EM wie die besten Zweiten. Der ÖVV geht optimistisch in die Aufgaben. “Wir haben das ambitionierte Ziel ausgegeben, dass wir beide Nationalteams zur EM 2019 bringen wollen. Es wird nicht einfach, ist aber machbar. Wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit beide Teams in der ersten wichtigen Wettkampfphase im August top-vorbereitet an den Start gehen”, betonte Sportdirektor Gottfried Rath. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken