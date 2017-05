ÖVV-Herren unterlagen der Niederlande knapp mir 2:3

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren hat am Samstag im WM-Qualifikationsturnier in den Niederlanden die zweite Niederlage kassiert. Die ÖVV-Auswahl verlor in Apeldoorn gegen die favorisierten Gastgeber mit 2:3 (-22,22,23,-22,-8), zeigte gegen die Top-Nation aber eine sehr starke Leistung.

Österreich kann trotz des Punktgewinns den Gruppensieg, der einer kleinen Sensation gleichgekommen wäre, nicht mehr schaffen. Noch lebt aber die Chance auf Platz zwei, der einen Platz beim Drittrunden-Turnier (15. bis 20. August) bringen würde. Dort spielen sich sechs Nationen einen weiteren Startplatz für die WM-Endrunde 2018 in Italien und Bulgarien aus. Das Ticket für die dritte Qualifikationsrunde könnte die Mannschaft von Teamchef Michael Warm mit einem Sieg zum Abschluss am Sonntag (14.30) gegen Moldau und entsprechenden Ergebnissen in den anderen Partien noch erreichen. Gegen die Niederlande, Olympiasieger 1996, Vize-Weltmeister 1994 und Europameister 1997, hielten die Österreicher vier Sätze lang überraschend auf Augenhöhe mit. Die Heimischen holten sich Satz eins, doch die Sätze zwei und drei gingen an das ÖVV-Team. Satz vier war lange hart umkämpft, ehe die Niederländer dank eines 25:22 einen Entscheidungssatz erzwangen. Den dominierte das Oranje-Team dann, zog schnell auf 7:2 davon und siegte schließlich nach 2:10 Stunden. Bester Scorer der Österreicher war Alexander Berger, Legionär von Champions-League-Finalist Perugia, mit 20 Punkten vor Thomas Zass mit 18. Teamchef Michael Warm war hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Wir haben vier Sätze lang auf Top-Niveau gespielt. Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Das war phänomenal. Wir haben wieder gepunktet und können sehr, sehr zufrieden sein. Unsere ganze Konzentration muss aber bereits der kommenden Aufgabe gelten", erklärte der ÖVV-Headcoach. (APA)