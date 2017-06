ÖVV-Herren in Weltliga mit Heimvorteil um Final Four

Gleich der Auftakt in der Linzer TipsArena bringt mit dem Match gegen Deutschland Spannung. Die bisher ohne Punktverlust gebliebenen Gäste haben den Österreichern am Samstag mit einem 3:1 deren bisher einzige Niederlage zugefügt, nun soll die Revanche glücken. “Dieses Spiel ist für mich natürlich eine Herzensangelegenheit”, sagte der deutsche ÖVV-Teamchef Michael Warm. “Wir spielen momentan auf einem Niveau, von dem man in Österreich vor Jahren nur träumen konnte.”

Einzig die letzte Konsequenz hatte der Coach zuletzt manchmal vermisst. Aber auch dieses Manko soll allmählich behoben werden. “Die Partien in der World League sind für uns ein wichtiger Lernprozess.” Für den Linzer Paul Buchegger ist das Antreten in seiner Heimatstadt etwas Besonderes, er hat wie Alexander Berger das Finalturnier in der nächsten Woche in Leon/Mexiko im Visier. “Es muss unser Anspruch sein, das Final-Four-Ticket zu lösen”, meinte der Champions-League-Finalist von Perugia.

Gespielt wird wie am vergangenen Wochenende in drei verschiedenen Vierer-Pools, wobei alle Ergebnisse der zwölf Teams in eine Tabelle einfließen. Während das derzeit bei sechs Punkten rangierende Mexiko Fix-Aufsteiger ist, spielt das rot-weiß-rote Team um eines der noch drei zu vergebenden Tickets. Nach drei von sechs Spieltagen führt der WM-Dritte Deutschland vor Spanien (jeweils neun Punkte), Tunesien (sieben Punkte) und Österreich (sechs Punkte). Das noch makellose Top-Duo zählt also zu den drei ÖVV-Gegnern.

Ebenfalls im Kommen ist Österreichs Damen-Nationalteam, allerdings auf etwas niedrigerem Niveau. Bei der erstmaligen Teilnahme an der European League ab Freitag in Tirana soll der gute Eindruck aus der letztwöchigen WM-Qualifikation bestätigt werden. In Gruppe A geht es gegen Weißrussland (Freitag, 15.00), Albanien (Samstag, 18.00) und Finnland (Sonntag, 15.00), von Freitag bis Sonntag nächster Woche wird gegen diese drei Nationalteams in Minsk ein weiteres Mal gespielt.

ÖVV-Trainerin Svetlana Ilic sieht die Teilnahme als weiteren wichtigen Entwicklungsschritt für ihr junges Team: “Bis zu unserem großen Ziel, der Qualifikation für die EM 2019, haben wir noch einen weiten Weg vor uns”, erklärte die Serbin. “Jeder Wettkampf auf diesem Niveau bringt uns dem Ziel ein Stück näher.” In der WM-Qualifikation gelangen Siege gegen Georgien und EM-Teilnehmer Ungarn. Gegen Kroatien und Griechenland gelangen Satzgewinne.

(APA)