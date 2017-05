ÖVV gab Erlaubnis: Tirol könnte in deutscher Liga spielen

Hypo Tirol sucht neue sportliche Herausforderungen - © APA (dpa)

Der Österreichische Volleyball-Verband (ÖVV) hat nach einer Vorstandssitzung am Freitag den Beschluss gefasst, dass Herren-Serienmeister Hypo Tirol in der deutschen Meisterschaft mitspielen und einen Teil der Heimmatches in Innsbruck austragen kann. Dies wolle man dem deutschen Volleyballverband mitteilen, die Entscheidung dort wird für Dienstag erwartet.