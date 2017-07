ÖVV-Duos erhielten für Wien-WM Topgesetzte zugelost

Wer fürchtet sich vor Kerri Walsh? - © APA (AFP)

Die Gruppenauslosung für die Beach-Volleyball-WM (28. Juli – 6. August) in Wien hat am Samstag beim Porec Major für einige österreichische Teams harte Brocken gebracht. So bekommt es das Wildcard-Duo Teresa Strauss/Katharina Holzer in Pool A mit den topgesetzten Brasilianerinnen Larissa/Talita und Dreifach-Weltmeisterin Kerri Walsh mit Nicole Branagh aus den USA zu tun.