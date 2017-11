ÖVP/FPÖ dementieren große Steuerentlastung

ÖVP und FPÖ haben am Samstag einen "profil"-Bericht dementiert, wonach sich die beiden Parteien bereits auf ein Steuerentlastungsvolumen von 5,2 Mrd. Euro geeinigt hätten. Über eine Steuerreform sei in den Koalitionsverhandlungen noch nicht gesprochen worden. "Diese Zahl existiert in den Verhandlungen überhaupt nicht", hieß es gegenüber der APA.

Das “profil” beruft sich in seinem Bericht auf ein Mitglied der Verhandlungsgruppe “Finanzen und Steuern”. FPÖ-Kreise sollen das Vorhaben bestätigt haben. Dieses soll eine Entlastung bis zum Ende der Regierungsperiode in Etappen vorsehen, allerdings noch nicht 2018. Zudem sei der Plan von ÖVP-Chef Sebastian Kurz fallen gelassen worden, die Körperschaftssteuer auf nicht entnommene Gewinne zu streichen.

An der Personalfront äußert sich in der “Presse am Sonntag” Ex-Außenministerin Benita Ferrero-Waldner (ÖVP) zur Besetzung des Außenressorts. Sie bleibt zwar dabei, dass aus ihrer Sicht “ein Mann oder eine Frau aus der ÖVP” gut wäre. Aber angesprochen auf die von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vorgeschlagene Nahost-Expertin Karin Kneissl räumt sie ein, dass eine parteifreie Persönlichkeit “sicher eine annehmbare Alternative zu einem ÖVP-Außenminister wäre”.