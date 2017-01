ÖVP will mehr Mobilität am Arbeitsmarkt

ÖVP will mit Vorschlägen punkten - © APA

Die ÖVP will die Mobilität am heimischen Arbeitsmarkt stärken und schlägt dafür einen “Kombilohn” aus Gehalt und Arbeitslosengeld vor. Parteichef Reinhold Mitterlehner forderte nach einer Regierungsteamklausur der Schwarzen in Pöllauberg außerdem die Senkung der Steuer- und Abgabenquote auf unter 40 Prozent.