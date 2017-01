ÖVP will Flüchtlings-Obergrenze halbieren

ÖVP will Einwanderung Einhalt gebieten - © APA

Die ÖVP will die Obergrenze bei der Zahl für Asylanträge halbieren. Heuer belaufe sich diese auf 35.000, soll jedoch auf 17.000 halbiert werden, erklärte Vizekanzler und Parteiobmann Reinhold Mitterlehner nach der Klausur des schwarzen Regierungsteams in Pöllauberg. Zwar räumte er ein, dass es sich um eine “harsche” Ansage handle, sie sei aber auch als “Signal an die Bevölkerung” zu sehen.