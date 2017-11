ÖVP und FPÖ bei Thema Sicherheit fast fertig

ÖVP und FPÖ haben den Themenbereich "Sicherheit, Ordnung und Heimatschutz" so gut wie fertig.

Entsprechende Medienberichte wurden von ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Freitag vor Beginn der Sitzung der Steuerungsgruppe weitgehend bestätigt. Dass man hier ganz einig sei, sei “zugespitzt”, aber die Gespräche verliefen in diesem Bereich “sehr positiv”. Einige Detailfragen seien noch zu klären, so Kurz.