ÖVP startet 2017 mit Wirtschaft, Nachhaltigkeit, Sicherheit

Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Sicherheit – das sind die Themen, mit denen die ÖVP in das neue Jahr 2017 startet. Parteiintern kündigte Generalsekretär Werner Amon außerdem in allen Bundesländern Bürgermeisterkonferenzen an. Zum Thema Integration drängt die ÖVP auf ein Burka-Verbot, Touristinnen soll die Vollverschleierung aber erlaubt sein, so Amon.