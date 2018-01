ÖVP schließt Vermögenszugriff bei Arbeitslosengeld nicht aus

Noch ist offen, wie das neue Arbeitslosengeld der schwarz-blauen Regierung aussehen wird.

“Das Regierungsprogramm bietet die Grundlage dafür. Dort ist verankert, wie das ausschauen wird”, so Wöginger am Dienstag zur APA. Auf die Frage, ob er ausschließen könne, dass es künftig einen Zugriff auf das Vermögen geben werde, verwies der Klubobmann auf die Sozialministerin: “Das muss man sich anschauen, wie der Vorschlag ausschaut.” Diesen werde sie in den nächsten Monaten ausarbeiten und will er abwarten. Wöginger geht davon aus, dass sich der Gesetzesentwurf auch dieser Frage widmen wird.