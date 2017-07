Junge ÖVP-Politikerin wurde Opfer von K.O.-Tropfen

Im Urlaub auf Gran Canaria mischten ihr Unbekannte angeblich K.O.-Tropfen in ihr Getränk. Daraufhin brach sie in der Hotelhalle zusammen und musste von anderen Gästen wederbelebt werden. Anschließend wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Am Wochenende schilderte Vanessa Huber den Vorfall in einem Facebook-Posting.

Hotelmitarbeiter beschuldigt

Sie beschuldigt in ihrem Facebook-Posting Mitarbeiter des Hotels, ihr die Tropfen ins Getränk gemischt zu haben. Sie habe ihren Drink nämlich keinen Augenblick aus den Augen gelassen, stellte sie klar. Außerdem hofft sie, so ihre Retter – den belgischen Polizisten, der sie wiederbelebte und ein Schweizer Ehepaar – wiederzufinden.