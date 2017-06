ÖVP-Parteitag am 1. Juli in Linz bestätigt

Erstes "Unterstützer-Poster" für Kurz - © APA (ÖVP)

Die ÖVP hält am 1. Juli ihren Parteitag in Linz ab. Die Parteizentrale bestätigte den kolportierten Termin am Donnerstag auf APA-Anfrage. Auf dem Parteitag wird Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz offiziell zum neuen ÖVP-Chef und Nachfolger von Reinhold Mitterlehner gewählt. Darüber hinaus soll eine Statutenreform beschlossen werden.