ÖVP-Parlamentsklub verzichtet künftig auf Dollfuß-Porträt

ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka erklärte gegenüber der Tageszeitung, es handle sich um eine “gute Lösung”, über die im Klubpräsidium entschieden wurde. Im Übergangsquartier am Heldenplatz habe es keine Möglichkeit gegeben, die insgesamt rund zehn Bilder aufzuhängen, sie wurden daher dem Landesmuseum übergeben.

In diesem wird das Dollfuß-Bild im Rahmen einer Schwerpunktausstellung zur “Umkämpften Republik”, die sich mit der Ersten Republik befasst, gezeigt. Eröffnet wird die Ausstellung am 9. September. Die Leihgaben erfolgen auf unbestimmte Zeit, an eine Rückkehr in den Klub ist daher nicht gedacht.

Das umstrittene Porträt von Dollfuß hatte im Sommer 2014 eine Zusatztafel bekommen, um die Debatte darüber etwas zu entschärfen. Darin wurde unter anderem auf den autoritären “Ständestaat”, den die Christlichsoziale Partei 1934 errichtet hatte, Bezug genommen.

(APA)