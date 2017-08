ÖVP ortet auch in Österreich dubiose Silberstein-Praktiken

Silberstein bleibt vier Tage in Haft - © APA (AFP)

Die ÖVP entrüstet sich weiter über die Verhaftung des bisherigen SPÖ-Beraters Tal Silberstein in Israel. Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) ortete am Dienstag auch hierzulande dubiose Silberstein-Methoden. Er verwies auf ungenannte Medienberichte, wonach Silberstein bereits in Israel vorgeworfen werde, in früheren Zeiten Wahlspenden über dubiose Vereine organisiert zu haben.