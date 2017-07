ÖVP-NÖ zieht “Fake-News”-Vorwurf gegen “Falter” zurück

Außergerichtliche Einigung der niederösterreichischen ÖVP mit Klenk - © APA (Archiv)

Die niederösterreichische ÖVP und ihr Geschäftsführer Bernhard Ebner ziehen im Zusammenhang mit der Erwin-Pröll-Privatstiftung ihre “Fake-News”-Vorwürfe gegen “Falter”-Chefredakteur Florian Klenk zurück. Ebner hatte die Wiener Stadtzeitung beschuldigt, in der Berichterstattung über die umstrittene Stiftung “gelogen” zu haben. Am späten Freitagabend hat die ÖVP dies via OTS widerrufen.