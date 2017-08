ÖVP-Ministerin Karmasin scheidet nach Wahl aus Politik aus

Karmasin verabschiedet sich aus der Politik - © APA

Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) scheidet nach der Nationalratswahl im Oktober aus der Politik aus. In einem Interview für die Samstag-Ausgabe der “Presse” kündigt sie an, wieder in ihren Beruf als Meinungs- und Motivforscherin zurückzukehren. “Ich werde nicht in den Nationalrat gehen – und ich werde auch nicht mehr als Ministerin zur Verfügung stehen”, sagte Karmasin.