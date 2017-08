ÖVP macht Druck zur Umsetzung der Kurz-Vorschläge

Köstinger: "Es darf kein Zögern geben" - © APA

Die ÖVP macht Druck, die Vorschläge ihres Parteiobmannes Sebastian Kurz für härtere Strafen bei Gewaltdelikten rasch umzusetzen. Generalsekretärin Elisabeth Köstinger sagte am Sonntag der APA, wenn es um härtere Strafen bei Gewalt an Kindern und Frauen geht, dürfe es kein Zögern geben. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hatte davor in einer Stellungnahme Besonnenheit eingemahnt.