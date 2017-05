Kurz leitete seit 2009 die Jungen Schwarzen - © APA

Sebastian Kurz hat mit der Übernahme der ÖVP auch seine Jugend abgegeben. Der bisherige Generalsekretär Stefan Schnöll wurde von der Bundesleitung der Jungen Volkspartei (JVP) am Mittwoch zum neuen Vorsitzenden designiert, hieß es am selben Tag in einer Aussendung. Kurz war seit 2009 Chef der jungen Schwarzen.