ÖVP-Kritik an Frontex-Aussagen Straches

Aussagen von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zur europäischen Grenzschutzagentur Frontex sorgen bei ÖVP-Abgeordneten im EU-Parlament für Kritik und Unverständnis. Strache hatte bei seinem ersten Brüssel-Besuch als Vizekanzler und Sportminister Frontex als Schlepperorganisation bezeichnet. Einmal mehr plädierte der Vizekanzler auch für ein Ende der Russland-Sanktionen.

Die derzeitige Aufgabenstellung der Grenzschutzagentur sei “alles andere als ein Grenzschutz”, sondern eher “Schlepperaktivität in modernem Sinn”, sagte Strache im Hinblick auf Seenotrettungen von Flüchtlingen. Frontex würde Flüchtlinge aus dem Meer fischen und nach Europa bringen, die Agentur gehöre deshalb neu aufgesetzt, so Strache am Mittwoch bei einem Gespräch mit Journalisten.

Europaabgeordnete des freiheitlichen Koalitionspartners ÖVP warfen Strache am Donnerstag deshalb Unwissenheit in EU-Fragen vor. “So nicht Herr Strache!”, meinte etwa ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas. “Die Äußerungen von Sportminister und Vizekanzler Strache bei seinem ersten Besuch in Brüssel sind inhaltslos, undifferenziert und stehen im Widerspruch zur Politik der österreichischen Bundesregierung. Es scheint, dass Herr Strache weder das Minsker Friedensabkommen, noch die Entscheidungsmechanismen in der EU, noch die Vorschläge der EU-Kommission zur Stärkung der Grenzschutzagentur kennt.”