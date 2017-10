ÖVP-Kandidat Hörl fordert Stopp aller KV-Verhandlungen

Franz Hörl ob erlittener "Ohrfeigen" erbost - © APA

Den Stopp aller aktuellen Kollektivvertrags-Verhandlungen fordert der Obmann des Tiroler ÖVP-Wirtschaftsbundes, Franz Hörl, der für die Volkspartei an zweiter Stelle der Landesliste für den Nationalrat kandidiert. Als Grund dafür nannte er am Samstag in einer Aussendung den Nationalratsbeschluss für eine Angleichung der Rechte von Arbeitern und Angestellten.