ÖVP halbiert interne Vorzugsstimmenhürden

Kurz hatte die Änderungen angekündigt - © APA

Die ÖVP halbiert intern auf allen Ebenen die gesetzlichen Hürden für eine Vorreihung durch Vorzugsstimmen. Im gestrigen Bundesparteivorstand wurde die statutarische Vorbereitung bereits getroffen, beschlossen wird die Neuregelung am Bundesparteitag am 1. Juli in Linz.