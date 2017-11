ÖVP hält sich NR-Präsidenten-Amt noch offen

Vor der ersten Nationalratssitzung der neuen Legislaturperiode muss sich die ÖVP noch entscheiden, wer das Amt des Nationalratspräsidenten übernimmt. Medial genannt wurden bereits einige Namen, spekuliert wurde am Montag in der "Kleinen Zeitung" etwa darüber, dass Elisabeth Köstinger, Vertraute von Parteichef Sebastian Kurz, zumindest interimistisch übernimmt.

Der ÖVP-Klub trifft sich am Mittwoch zur Sitzung vor dem Plenum am Donnerstag. Spätestens dann wird bekannt gegeben, wer das zweithöchste Amt im Staat innehaben soll. Noch am Freitag erklärte Kurz am Rande der Koalitionsverhandlungen, es sei noch nicht entschieden, wen die ÖVP in diese Position entsendet.