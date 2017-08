ÖVP-Generalsekretärin Köstinger wird Kärntner Listenerste

Köstinger wird Spitzenkandidatin Köstinger - © APA (Archiv/Hochmuth)

Die Kärntner ÖVP hat am Freitag in einer Sitzung des Landesparteivorstands die Landeslisten für die Nationalratswahl im Herbst einstimmig fixiert. Generalsekretärin Elisabeth Köstinger wird Spitzenkandidatin. Der bisherige Kärntner ÖVP-Abgeordnete Gabriel Obernosterer tritt auf Listenplatz zwei an, gefolgt von der Völkermarkter Lokalpolitikerin Angelika Kuss-Bergner.