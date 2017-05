ÖVP-Generalsekretär Amon verteidigt “Manifest” gegen Kern

Amon würde es wieder tun - © APA

ÖVP-Generalsekretär Werner Amon verteidigt das umstrittene “Manifest” gegen SP-Chef Christian Kern. “In der gleichen Situation würde ich die Broschüre wieder freigeben”, so Amon am Samstag in der “Tiroler Tageszeitung”. Dass sieben Landesparteien das Heft nicht verwenden wollen, habe ihn nicht überrascht. Es sei als Information für Spitzenfunktionäre gedacht gewesen, nicht zur breiten Verteilung.