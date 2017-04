ÖVP dementiert Festlegung auf vorgezogene Neuwahlen

ÖVP-Generalsekretär Amon spricht von Zeitungsente - © APA

ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner hat am Freitag betont, dass sich die ÖVP-Gremien entgegen Medien-Berichten nicht auf vorgezogene Neuwahlen festgelegt haben – entsprechende Meldungen seien “unrichtig”, erklärte der Vizekanzler am Rande einer Parteiveranstaltung in Wien. So etwas sei weder auf der Tagesordnung gestanden noch beschlossen worden, das Thema sei aber “informell” besprochen worden.