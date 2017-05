ÖVP erfreut über Lob für Vorarlberger Pflegeheime

„Wenn Kräuter meint, Vorarlberg sei ein „Best practice Modell“ für die anderen Bundesländer, dann ist das ein kräftiges Lob für die professionelle Arbeit der zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeheimen. Es zeigt aber auch, dass die Politik in den vergangenen Jahren die Weichen richtig gestellt hat. Etwa im Bereich der Fort- und Ausbildung des Pflegepersonals, sowie in der personellen Ausstattung der Heime. Damit wird eine qualitativ hochwertige Pflege, die auf die einzelnen Bewohner eingeht und deren persönliche Bedürfnisse berücksichtigt – erst möglich.“

Auch in Zukunft gut aufgestellt

Wichtig ist für Nußbaumer in diesem Zusammenhang auch, dass erstmalig im regionalen Strukturplan die Bereiche Gesundheit und Pflege miteinander verknüpft werden. „Hier sind vor allem die Übergänge zwischen den beiden Systemen im Fokus. Diese sollten – im Sinne der Patienten – möglichst reibungslos erfolgen.“

Auch wurden im Bereich Pflege die Ist-Situation und die zu erwartende künftige Entwicklung erhoben: „Der Bedarf an stationärer Pflege wie Pflegeheimplätze für ältere Menschen ist in Vorarlberg bis 2020 gedeckt. Die längerfristige Prognose besagt, dass zwischen 2021 und 2025 ein Ausbaubedarf um 125 Pflegeheimplätze bestehen wird – mit regionalen Unterschieden. Hier werden aktuell die Weichen gestellt, damit dieser zu erwartende Bedarf auch gedeckt werden kann,” erläutert die Landtags-Vizepräsidentin.

(red)