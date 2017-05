Mitterlehner tritt als Parteichef und Vizekanzler zurück

Scharfe Kritik übte Mitterlehner gleich zum Auftakt seiner Pressekonferenz am ORF, der seinen Beitrag über die Regierungskrise in der “ZiB 2” am Dienstag mit einem Hinweis auf den Film “Django – die Totengräber warten schon” begonnen hatte. Hervorgestrichen wurde vom scheidenden Vizekanzler sein “positives Verhältnis” zu Kanzler Christian Kern, auch wenn die “ständige Inszenierung” mit ein Grund für die derzeitige Situation sei.

Er habe die letzten Tage mit intensiven Überlegungen über die Zukunft verbracht und es sei ihm wichtig gewesen, sowohl Zeitpunkt als auch Inhalt aller Schritte selbst zu definieren. “Den letzten Mosaikstein in einem eigentlich schon fertigen Bild” habe dann die “ZiB 2” am Dienstagabend abgegeben, die ihren Beitrag über die Regierungskrise mit einem Hinweis auf den Film “Django – die Totengräber warten schon” begonnen hatte.

Über so etwas hätte er vielleicht im “Rabenhof” oder der “Tagespresse” lachen können, nicht aber im öffentlich-rechtlichen Leitmedium des Landes, kritisierte Mitterlehner: “Das finde ich fehl am Platz.” Zwar habe Django am Schluss immer überlebt, aber er habe entschieden, zum Selbstschutz die Konsequenzen zu ziehen: “Ich finde, es ist genug.”

Scharfe Kritik übte er am Verhalten der eigenen Parteifreunde, ohne allerdings Namen zu nennen. “Ich bin kein Platzhalter, der auf Abruf, bis jemand Zeitpunkt, Struktur und Konditionen festlegt, hier agiert”, sagte Mitterlehner offenbar in Anspielung auf Sebastian Kurz (ÖVP), dessen Bedingungen für die Übernahme der ÖVP-Führung zuletzt medial kolportiert wurden.

“Es ist unmöglich, einerseits Regierungsarbeit zu leisten und gleichzeitig die eigene Opposition zu sein”, sagte Mitterlehner, der auch die Inszenierungen der SPÖ kritisierte: Er habe “keinen Sinn mehr gesehen” zwischen den Inszenierungen rund um den “Plan A”, den Gegenreaktionen und wechselseitigen Provokationen “in der Mitte überzubleiben”.

Die ÖVP brauche jetzt “Entscheider” mit allen Rechten und Pflichten, die eine Wahl rechtzeitig vorbereiten können – keine “Doppelfunktionen oder gar verdeckte Strukturen”. “Ich lege daher alle Funktionen in Partei und Regierung zurück”, kündigte Mitterlehner an. Er sei der vierte Obmann in zehn Jahren und das könne auch ein strukturelles Problem sein. “Allen, die dann noch in der Regierung tätig sind” gab Mitterlehner noch als Tipp mit, Partei- und Regierungsarbeit zu trennen.

Ein positives Bild zeichnete Mitterlehner über seine Zeit in der Regierung: Man habe die höchste Forschungsquote, sinkende Arbeitslosigkeit, eine große Lohnnebenkostensenkung und ein Bauprogramm für die Unis zustande gebracht. Dank gab es für seine Wegbegleiter in der Partei, für die Sozialpartner und den Koalitionspartner.

Zum Abschluss zitierte der scheidende VP-Chef noch Hermann Hesse (“Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen”), wünschte Österreich alles Gute, einen schönen Sommer und ging ab. Fragen waren nicht zugelassen.

Zuletzt war öffentlich über Mitterlehners Rücktritt spekuliert worden. Nachfragen in diese Richtung wurden von der ÖVP nicht beantwortet. Als logischer Nachfolger gilt Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz, der allerdings zuletzt erklärt hatte, die Partei zum derzeitigen Zeitpunkt nicht übernehmen zu wollen.

