ÖVP-Chef Kurz setzte Sondierungsgespräche mit Pilz fort

Kurz selbst gab bei seinem Eintreffen vor Journalisten keine Neuigkeiten zum Besten – die Frage, ob die FPÖ sein Wunschpartner für eine Regierung sei, ließ er unbeantwortet. Stattdessen bekräftigte er, dass er am Freitag vom Bundespräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten habe und sofort an die Arbeit gegangen sei, indem er alle Parteichefs zu ersten Gesprächen geladen habe. Es brauche einen “respektvolleren Umgang” und “weniger Hick-Hack” in der Politik, betonte er abermals.

Peter Pilz positionierte sich vor den Journalisten in bewährter Manier einmal mehr als “politischer Gegenpol” zu einer erwartbaren schwarz-blauen bzw. türkis-blauen Regierung. Ein “gutes, sachliches Verhältnis” zum künftigen Bundeskanzler sei ihm zwar “recht”. Er führe aber keine Regierungsverhandlungen, meinte der Vertreter der kleinsten Parlamentsfraktion. “Unser Platz ist die Opposition und die Kontrolle.”

(APA)