ÖVP bindet Bürger in neues Internet-Diskussionformat ein

Mahrer diskutierte mit einem Start-Up-Experten - © APA

Die ÖVP startet ein neues Internet-Diskussionsformat, in dem sie die Bürger einbinden will. Unter dem Titel “ÖVP Talk” sollen in einem eigens für die Sozialen Medien konzipierten Format prominente Politiker und Experten aktuelle Themen diskutieren. Die zusehenden User sind dabei eingeladen, per Kommentar ihre Fragen zu stellen, eine Auswahl wird dann auch live beantwortet.