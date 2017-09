Thiem soll im Davis-Cup-Match für den Unterschied sorgen - © APA (AFP/Getty)

Österreichs Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek hat am Dienstag seine ranglistengemäß stärksten Spieler für den Tennis-Länderkampf mit Rumänien von 15. bis 17. September in Wels nominiert. Die Österreicher gehen mit dem Weltranglisten-Achten Dominic Thiem, Aufsteiger Sebastian Ofner, Gerald Melzer und Doppelspezialist Oliver Marach in das Sandplatz-Duell um den Verbleib in der Europa/Afrika-Zone 1.