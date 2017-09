ÖTV hofft für 2018 auf Setzung, Heimspiel und gute Termine

Erst im Laufe des Montags wurde vom internationalen Tennisverband (ITF) entschieden, ob die Auslosung für 2018 in der Europa-Afrika-Zone I am Mittwoch gemeinsam mit den anderen Gruppen oder erst Ende Oktober erfolgt. Das Nationen-Ranking entscheidet über die Setzung in den verschiedenen Bewerben, in der Österreich-Gruppe gibt es Ende Oktober noch Abstiegs-Spiele. Eine Setzung würde für Österreich nicht nur ein Freilos, sondern auch einen Termin weniger im ohnehin überladenen Tennis-Kalender bedeuten.

Dies gilt vor allem im Hinblick auf mögliche nächste Einsätze von Thiem. “Ein Heimspiel wäre natürlich super, wir haben in letzter Zeit eh nicht so viele gehabt”, meinte der 24-jährige Weltranglisten-Siebente, der aber “nichts versprechen” wollte. Sämtliche Ambitionen des ÖTV, endlich wieder im Konzert der 16 größten Tennis-Nationen mitzugeigen, hängen von Thiems Antreten ab. Aber auch von der Auslosung und dem Heimvorteil samt möglicher Platzwahl.

ÖTV-Präsident Robert Groß bezeichnete trotz des teilweise ungünstigen Wetters in der Vorbereitung sowie am Sonntag die Veranstaltung am Schauplatz Wels als “Super-Tennisfest”. Auch der Oberösterreicher hofft natürlich auf ein von Thiem in Wels ja angedeutetes, regelmäßigeres Engagement des heimischen Topstars im Davis Cup. “Entscheidend ist, ob die derzeitige Nummer 7 der Welt, im Team spielen kann und wird”, konstatierte Groß.

Mit Blick auf so manches Weltgruppen-Play-off-Ergebnis könnte bei manchen Konstellationen sogar ein ÖTV-Team ohne Thiem durchaus reüssieren. “Wenn man sich die Ungarn angeschaut hat: Ich glaube, dass die um nichts besser sind als wir – sogar ohne Dominic. Natürlich muss da alles zusammenlaufen”, erklärte Gerald Melzer und bezog sich auf den 3:1-Heimsieg von Marton Fucsovics und Attila Balazs in Budapest über die Russen mit den Jungstars Andrej Rublew und Karen Chatschanow. Auch ein Finalist Belgien zeigt, was möglich ist.

Kapitän Stefan Koubek stimmt dem zu, auch weil mit Sebastian Ofner ein Hoffnungsträger dazugekommen ist. “Gegen ein Team, das nicht unfassbar gut ist, haben wir sicher auch mit Ofi und Gerald eine Chance. Aber mit Dominic ist es für uns alle leichter”, sagte der Kärntner.

Koubek ist überzeugt, dass es – abgesehen von den Terminen – keiner großen Überredungskünste brauchen würde, um Thiem wieder an Bord zu holen. “Wir haben eine Superstimmung, wir waren Autodrom fahren, haben beim Essen eine Gaudi gehabt und er spielt sehr gerne.” Der 40-jährige Koubek, einst selbst Nummer 20 der Welt, hofft auf eine Setzung seines Teams. “Ich bin der Meinung, dass wir gesetzt gehören. Es ist natürlich schöner, wenn du nur eine Partie spielst und wenn du die gewinnst schon in der Relegation spielt. Sonst ist es wieder ein Termin zusätzlich, was wieder ein Problem für Domi ist.”

Die Ansetzungen zum Beispiel unmittelbar nach den Australian Open sind oft äußerst belastend, weite Auslandsreisen sind ebenso ein Thema. Auch Groß hofft, dass sich der internationale Verband und die ATP einigen können. “Für uns ist es schon wichtig, dass die Terminplanung einfach besser gestaltet wird, damit die besten Spieler im Davis Cup spielen können.” Dies wird aber frühestens 2019 kommen, denn im kommenden Jahr werden die Termine in den selben Kalenderwochen wie dieses Jahr bleiben, wie die APA am Montag von der ITF erfahren hat.

Für den ÖTV wichtig ist auch die Sponsorensuche. Dass man für den Heim-Davis-Cup in Wels keinen zusätzlichen Geldgeber gefunden hat war für Groß ebenso wie für ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda ein Wermutstropfen. Eines der Probleme sei, dass viele Firmen unterjährig keine Verpflichtungen eingehen.

Der ÖTV habe aber finanziell keine Probleme. “Wir können auch 2018 ohne Hauptsponsor überleben, aber wir wollen natürlich Aktivitäten setzen, die Geld kosten”, so der früher im Bankenwesen tätige Groß. Man suche nun mehrere Sponsoren, die zwischen 50.000 und 70.000 Euro pro Jahr investieren wollen, als einen Großsponsor, um das Risiko eines Ausfalls auszuschalten. Er und auch Schweda sind aber sicher, dass es diesbezüglich demnächst gute Neuigkeiten gibt.

Letztlich zufrieden bilanzierte auch Sandra Reichel, die für den ÖTV mit der Firma Matchmaker den Davis Cup veranstaltet hat. “Für die Rahmenbedingungen, die man hier hat, haben wir das Optimum herausgeholt. Es war ein Gewaltakt”, gestand Reichel gegenüber der APA – Austria Presse Agentur. Eine Outdoor-Veranstaltung koste freilich viel mehr als eine in der Halle. “Ich hoffe, dass wir pari aussteigen. Die Kosten sind höher als ursprünglich gedacht.” Der ÖTV hatte für ein Fixum die Veranstaltungsrechte verkauft und damit auch das finanzielle Risiko für den Verband ausgeschaltet.

Angetan war Reichel über die Anziehungskraft von Thiem. “Menschlich bin ich begeistert von ihm. Ich sage immer, das ist der junge Roger Federer. Der bleibt stehen, gibt jedem ein Autogramm, ein Selfie, er ist sowas von bodenständig.”

(APA)