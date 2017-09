ÖTV-Davis-Cup-Team 2018 zunächst daheim gegen Weißrussland

Dominic Thiem und Co bekommen es mit Weißrussland zu tun - © APA

Österreichs Davis-Cup-Team erhält vom 2. bis 4. Februar 2018 gegen Weißrussland Gelegenheit zur Revanche. Im April unterlag die rot-weiß-rote Tennis-Equipe in der zweiten Runde der Europa/Afrika-Zone I den Weißrussen in Minsk 1:3, nun wird es in der ersten Runde des nächsten Jahres mit Heimrecht für Österreich zu einer Neuauflage kommen. Das ergab die am Mittwoch in London vorgenommene Auslosung.